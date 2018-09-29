وزير التعليم البحريني يصل إلى مطار شرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمطار شرم الشيخ الدولي، الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم البحريني، اليوم السبت، في إطار زيارته لمدينة شرم الشيخ لمشاركته في الملتقى العربي الأول لطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر 2018.

تنظم الملتقى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لرعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، ذلك بمشاركة 5 دول عربية هي السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت، الأردن.