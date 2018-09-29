أمين "عمال مصر": اجتماع عاجل لمناقشة قوانين العمل والتأمينات

ينظم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، اجتماعا عاجلا قبل نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة القوانين الخاصة بالعمال والتي من المقرر مناقشتها في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن الاجتماع سيناقش مشروع قانون العمل الجديد والمواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة فيه، وكل من قانوني البدل النقدي للإجازات، والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف وهب الله، لـ"الوطن"، أنه لم يتم تحديد يوم انعقاد الاجتماع حتى الآن، ولكن من المؤكد أنه سيكون قبل نهاية الأسبوع.