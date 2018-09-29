قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قرار وقف استيراد الغاز الطبيعي المُسال من الخارج، جاء نتيجة لخطة واستراتيجية واضحة وُضعت منذ البداية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال توقيع أكثر من 80 اتفاقية، نتج عنها اكتشافات عديدة مثل حقل ظهر، وحقل نورس.

وأضاف "الملا"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الاولى، أن الوزارة عملت على وضع خطط لتنمية الاكتشافات والاستفادة منها بشكل سريع، مؤكدًا أن ذلك ما عجل بوصول مصر للاكتفاء الذاتي قبل الموعد المحدد مسبقًا وهو نهاية العام الجاري.

وأوضح أن وقف استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، سيؤدي إلى توفير حوالي 27 مليار جنيه سنويا، يتم الاستفادة منها في عملية الإصلاح الاقتصادي وإقامة مشروعات خدمية تصب في مصلحة المواطنين.

وكشف "الملا"، أنه من المقرر طرح أول مزايدة عالمية في نهاية العام الجاري للتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة البحر الأحمر، لافتًا إلى أن هناك إقبال كبير من عدة شركات عالمية أبدت رغبتها في المشاركة بعملية الاستكشاف.