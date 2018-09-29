قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه تم توصيل الغاز لـ9 ملايين وحدة سكنية.

وأضاف "الملا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم: "نستهدف توصيل الغاز لـ 3 ملايين وحدة سكنية خلال 3 سنوات، ومن ثم إتمام توصيل الغاز الطبيعي إلى كل بيوت مصر خلال تلك السنوات الثلاث".

وتابع: "محافظة الوادي الجديد، هي المحافظة الوحيدة التي لم يتم توصيل الغاز الطبيعي بها، لأنها بعيدة عن الشبكة القومية، حيث سنعمل على توصيل الغاز إليها من خلال خدمة بديلة وهي سيارات تحتوي على خزانات الغاز الطبيعي المضغوط".