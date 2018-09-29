كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة عازفة الفيولينة الشابة سلمى سرور، التي تألقت خلال إحدى ورش العمل لأوركسترا القاهرة السيمفوني وأستاذها البروفيسير الأوزبكي مارليس يونسخان بإهدائهما الدرع التذكاري لوزارة الثقافة.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم وتشجيع المواهب الواعدة، وذلك خلال حفل السيمفوني الذي أقيم مساء السبت على مسرح الأوبرا الكبير بحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

وقالت وزير الثقافة إن هذا التكريم يعد تشجيعا للشباب الواعد كما يأتي تقديرا لعطاء احد الرواد المبدعين الذين نجحوا فى نقل جزء كبير من خبراتهم لاجيال قادرة على استكمال مسيرة الفنون الجادة.

جاء الحفل ضمن فعاليات الموسم الستون للأوركسترا السيمفوني وإحياء للذكرى الخامسة والعشرين بعد المائة لرحيل المؤلف الموسيقي العالمي تشايكوفسكى وقاده المايسترو الاسبانى مارك مُنكوزى وشاركت خلاله العازفة المكرمة سلمي سر وتضمن مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها القبعة ذات الثلاثة قرون لمانويل دى فايا، كونشرتو الفيولينة رقم 1 لنيكولا باجانينى والسيمفونية الثالثة لتشايكوفسكى التى أطلق عليها النقاد اسم البولندية.