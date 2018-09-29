وزير الرياضة يصل إلى شرم الشيخ لحضور افتتاح "عمومية الكاف"

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم السبت إلى مطار شرم الشيخ الدولى بمحافظة جنوب سيناء؛ لحضور افتتاح الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والتي تنعقد بمدينة شرم الشيخ.

كما يقوم الوزير بزيارة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بشرم الشيخ منها تفقد نادى الرياضات البحرية، والمدينة الشبابية والرياضية، ومركز شباب شرم الشيخ، وذلك برفقة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية للكاف، سيلتقى الدكتور أشرف صبحي مع جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، واحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويحضر اجتماع الجمعية العمومية للكاف رؤساء اتحادات كرة القدم الإفريقية وأعضاء المكتب التنفيذي، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي ، ومن المقرر الإعلان خلال فعاليات الجمعية العمومية عن مجموعة من القرارات المتعلقة بمنافسات الكاف خلال الفترة المقبلة.