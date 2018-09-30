زار وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الياباني، اليوم السبت، مطار برج العرب، في جولة لتفقد المطار، رافقهم خلالها اللواء طارق فوزي، رئيس الشركة المصرية للمطارات.

وتأتي هذه الزيارة لمتابعة أعمال إنشاء المبنى المستقبلى الصديق للبيئة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الحكومتين المصرية واليابانية لإنشاء المبنى الجديد.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المبني الصديق للبيئة في مطار برج العرب بالإسكندرية:

- هو أول مبنى صديق للبيئة في مصر، تبلغ مساحة المبنى 34 ألفا و100 متر مسطح، هذا المبنى سيزيد القدرة الاستيعابية للمطار إلى 6 ملايين راكب سنويا، وحجم الحركة المتوقعة في 2030.

- يستخدم فيه الطاقة الشمسية، ونظام تكييف "VRV"، وهو الذي يوفر الطاقة ويقلل الانبعاثات الحرارية.

- بالإضافة إلى توفير أكبر مساحات ممكنة لاستخدام الإضاءة الطبيعية، بجانب الإضاءة الصناعية "LED" التي توفر الطاقة.

- تشمل أعمال التطوير إنشاء ممر جديد يسع 20 طائرة، بمساحة إجمالية 100 ألف متر مسطح، وطرق تصل بين الممرين الحالي والجديد.

- تتضمن الخطة أيضا إنشاء موقف سيارات يسع 1000 سيارة، بالإضافة إلى منطقة خدمات ومحلات تجارية لخدمة المسافرين، ومحطات صرف صحي ومحطة كهرباء فرعية وخزان مياه.