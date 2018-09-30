قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي ووزير الاستثمار الأسبق، إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر تجهيز للاجتماعات التي ينوي البنك الدولي عقدها في إندونيسيا، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف محيي الدين، خلال لقاء خاص من نيويورك مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن اجتماعات البنك الدولي المقبلة تتناول موضوعات عديدة مثل الاستثمار في رأس المال البشري والتعامل مع التحديات الدولية في مشكلة الديون العامة، والمشاكل المتعلقة بالنزاعات التجارية، وأيضًا تأثير الثورة التكنولوجية على الصناعة وسوق العمل.

وأوضح أن الاجتماعات تشمل أيضًا المشروعات المشتركة مع هيئات الأمم المتحدة والخاصة بمجالات الترابط الإنساني بدءا من المأساة الإنسانية للروهينجا في مينامار، وصولًا لمجاعات إفريقيا والتطورات في فنزويلا والمهجرين فيها.