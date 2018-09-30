قال محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن العاملين في سوق الدواء يعملون في جزر منعزلة، وليس هناك ربط بين الأطراف المعنية بالدواء في مصر، موضحًا أن صناعة الدواء المصرية عليها قيود بسبب ما يُعرف بالمرجعية.

وأضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين"، أن شركات قطاع الأعمال محملة بأعباء ولا بد من تكاتف الوزارات بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث إن قطاع الأعمال أعلن تحريك سعر 400 صنف دوائي رغم أنه لا يملك ذلك القرار.

وطالب الدولة بالنظر لسوق الدواء أو ستحدث أزمة في سوق الأدوية، وضرورة تواصل الوزارات المعنية لمعرفة أثر قرارات تحريك الأسعار على المواطن البسيط.