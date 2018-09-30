قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي ووزير الاستثمار الأسبق، إن سعر عملة "البيتكوين" الرقمية وصل لـ15 ألف دولار في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وأضاف محيي الدين، خلال لقاء خاص من نيويورك مع الإعلامي رامي رضوان، أذيع عبر قناة "dmc"، أن سعر العملة الرقمية وصل لـ20 ألف دولار أثناء الاحتفال بـ"الكريسماس" الماضي.

وأوضح محيي الدين أن سعر العملة الرقمية الآن وصل لـ5 آلاف دولار، مشيرًا إلى أن العملات الرقمية تتسم بتقلب أسعارها ولا تستند لرصيد اقتصادي أو مؤسسة اقتصادية، مطالبًا الحكومات بضرورة تنبيه الشعوب بخطورة المضاربة على هذه العملات.