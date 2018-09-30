محيي الدين: لا أستخدم "فيسبوك" أو "تويتر".. وعندي 4 جروبات "واتس آب"

نفى الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي ووزير الاستثمار الأسبق، وجود أي حساب شخصي أو صفحة رسمية له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف محيي الدين، خلال لقاء خاص من نيويورك مع الإعلامي رامي رضوان، أذيع عبر قناة "dmc"، أنه يستخدم شبكة "لينكد إن" الخاصة بالأعمال.

وأوضح محيي الدين أنه يتابع "لينكد إن" مرتين يوميًا، واكتشف أن "فيسبوك وتويتر" يحتاجون إلى شبه تفرغ للمشاركة فيهم.

ولفت محيي الدين إلى أن "لديه 4 مجموعات فقط على برنامج المراسلات الهاتفية "واتس آب"، وهي مجموعة لأسرته ومجموعة مع أصدقاء المدرسة، ومجموعة مع أصدقاء الجامعة، والأخيرة مع أهالي كفر شكر".