محمد صبحي: "إسرائيل بتيجي بالليل ترمي لنا زبالة وتمشي.. وإحنا نايمين"

استنكر الفنان محمد صبحي، قيام المواطنين برمي القمامة والمخلفات في أماكن غير مخصصة لها، متابعا: "كما لو كنا بننام بالليل وتيجي إسرائيل ترمي لنا زبالة عندنا وتمشي".

وتساءل صبحي، خلال لقاءه في برنامج "هو ده" الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، المذاع عبر فضائية "المحور"، عن مصدر القمامة، مشيرًا إلى أن الأديان السماوية تحض على النظافة وتأمر بها.

وتابع: "إزاي إحنا ساكتين على اللي إحنا فيه، وده إجرام حقيقي ورمي مخلفات المباني على الدائري والمحور دي جرايم متعمدة، لأن المحافظة بتشيلها وترجع خلال يومين أكوام زي ما هي".

وطالب صبحي بمصادرة السيارات التي يتم ضبطها وهي ترمي المخلفات على الطرق ومطالع الكباري، موضحا: "الجهل هو الذي يجرنا لكل مشاكلنا، وأمسك أي مشكلة هتلاقي أساسها الجهل".