الأرصاد: حالة طقس الأحد 30 سبتمبر.. وتوقعات بسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة".

ووتابع البيان: "الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

توقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 34 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 24 درجة، وفقا للبيان.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: