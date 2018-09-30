شاركت 10 فرق من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس في مسابقة Cyber Security CTF و التي نظمتها الكلية تحت رعاية أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و أ.د. نجوى بدر عميد الكلية ، بالتعاون و التنسيق مع منصة "CyberTalents" في مجال أمن المعلومات .

و أسفرت المسابقة عن تصعيد فريق مكون من 3 طلاب هم " عمرو فتحي ، محمد ضياء ، أحمد شريف ) والذين من المقرر مشاركتهم بالمسابقة التي تضم فرق من مختلف الجامعات المصرية في مجال أمن المعلومات في الثاني و العشرين من ديسمبر ٢٠١٨ بالقاهرة.

وأوضحت أ. د. نجوى بدر عميد الكلية أن المسابقة التي انطلقت بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس تقام للمرة الأولي بجامعة عين شمس.وتهدف إلى إكتشاف المواهب المصرية الشابة في مجال الأمن السيبراني "أمن المعلومات " وذلك عن طريق عمل محاكاة لتحديات واقعية في هذا المجال.

و أضافت د. ياسمين عفيفي منسق المسابقة أن المسابقة شارك بها ما يقرب من 30 طالب و طالبة من مختلف التخصصات العلمية على مستوى جميع كليات الجامعة دون التقيد بالسن أو مجال التخصص الدراسي .

وشملت المسابقة عدد من مجالات أمن المعلومات المختلفة منها (أمن الشبكات Network Security ، أمن المواقع الإلكترونية Web Security ، علم الطب الشرعي Digital Forensics ،علم التشفير Cryptography ،الهندسة العكسية Malware Analysis .