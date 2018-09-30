عقد الشيخ جمال حبيب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة احتياجات المعاهد الأزهرية التي قدمت للحصول على اعتماد هيئة ضمان الجودة الشاملة والتعليم.

حضر اللقاء؛ مضر عبد السميع نوار مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وأيمن النشار مدير إدارة الجودة بالمنطقة الأزهرية، ومديري المراحل التعليمية، وموجهي عموم المواد، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري الإدارات بالمنطقة.

وشدد رئيس الإدارة، على توفير كافة الإمكانيات المتاحة للمعاهد التي تقدمت للحصول على الجودة، بهدف حصول جميع المعاهد الأزهرية بجنوب سيناء على شهادة الاعتماد بالمنطقة على مدار الأعوام القليلة المقبلة.

ووجه بالحفاظ على مستوى المعاهد المعتمدة من قبل، وتوفير احتياجاتها من إدارات المنطقة.