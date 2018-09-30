تعليم السويس: إجراءات مشددة لغلق مراكز الدروس الخصوصية.. "غير قانونية"

قال عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، إن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، طلب بحصر كافة عناوين مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" بجميع أحياء المحافظة، لغلقها نهائيًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.

وأكد عبد الحافظ لـ"الوطن"، أن مراكز الدروس الخصوصية يُرتكب بداخلها كافة أنواع المخالفات، ولدى المحافظة العديد من الشكاوى بوقائع قدمت للمحافظ، وحررها أولياء أمور الطلاب، وفي الأساس لا يوجد في القانون شيء يطلق عليه مراكز دروس خصوصية أو سناتر دروس، وهي بمسمياتها غير قانونية.

وأشار وكيل التعليم، إلى أن المحافظة تحاول الحفاظ على سمعة المدرسين، وعلاقة المدرسين بالطلاب سواء داخل المدارس أو خارجها، ومن الواجب الحفاظ على هيبة رجال التعليم.