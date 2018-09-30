تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بشكل رسمي، صباح غد الاثنين الموافق الأول من أكتوبر، تفعيل حجز تذاكر القطارات عبر "أبليكشن" المحمول، على كل خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، لمواجهة زحام الركاب على منافذ بيع التذاكر، وتسهيل حجز التذاكر على المواطنين خاصة فى المناسبات والأعياد.

حيث أتاحت هيئة السكة الحديد "الأبليكشن" بشكل رسمي على الموبايلات بنظام الأندرويد فقط، ومن المقرر إتاحته على باقى الأنظمة باستمرار، حيث يمكن تحميله حاليًا على أي موبايل يعمل بنظام الأندرويد.

ويُمكن البرنامج الراكب من حجز التذاكر التي يريدها بجانب التعرف على المقاعد الشاغرة بكل قطار، كما أنه لن يلغي شبابيك الحجز بالمحطات، حيث سيكون بإمكان الراكب الحجز من خلال الـ"أبليكشن" أو عبر شباك الحجز.

وتستعرض "الوطن" خطوات استخدام التطبيق بالصور.

أولًا: يمكنك تحميل التطبيق من هنــــا.

1- اختيار تسجيل مستخدم جديد.

2- إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة واختيار كلمة المرور، وتحديد الاسم ورقم البطاقة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني.

3- مراعاة الموافقة على الشروط والأحكام قبل إنشاء الحجز.

4- يتيح التطبيق الاستعلام عن أسعار القطارات والمواعيد والمقاعد المتاحة، والحجز بموجب بطاقة ائتمانية صادرة عن أى بنك، ويتوجه الراكب الذي يحجز من خلال هذا التطبيق على مقعده بالقطار مباشرة، كما ينبغي أن يكون الراكب معه بطاقة الرقم القومي الحاجز بموجبها والبطاقة الائتمانية ويتم تغريمه في حال عدم توافرهما ومحاسبته باعتباره متهربًا من شراء التذكرة.

كما يتيح التطبيق للمستخدم عرض جميع درجات القطارات من وإلى المحطات ومواعيد القيام والوصول، كما يمكن معرفة محطات الوقوف التي سيمر عليها القطار، كما يوفر "الأبليكشن" عدد من أرقام الاستعلامات التي يمكن أن يحتاجها الراكب، مثل الخط الساخن لاستعلامات سكك حديد مصر، ورقم استعلامات القطارات.