قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الخدمات المقدمة من الحملة هي توعية المواطنين عن الأمراض غير السارية و"فيروس سي" وتحليل "فيروس سي" وتحليل السكر وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، موضحة أن المبادرة بالمشاركة مع وزير التنمية المحلية وممثل البنك الدولي وممثل منظمة الصحة العالمية.

وأضافت زايد، خلال الإعلان عن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تهدف للكشف عن الفئة العمرية من سن 18 عاما ممن لم يسبق لهم العلاج من قبل بـ"فيروس سي"، موضحة أن المراحل التي ستعمل عليها المبادرة هي تقسيم الـ27 محافظة لـ3 مراحل تبدأ أولاها من 1 أكتوبر وحتى نهاية أبريل 2019.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الألى ستبدأ بـ9 محافظات، منها جنوب سيناء ومرسي مطروح والبحيرة والإسكندرية، والمحافظة الثانية من ديسمبر 2019، وحتى فبراير 2019، وفيها 11 محافظة منها القاهرة وشمال سيناء الإسماعيلية والبحرالأحمر وكفرالشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج وأسوان، والمرحلة الثالثة ستشمل 7 محافظات في مارس وأبريل 2019 منها الجيزة والوادي الجديد والشرقية والمنيا وقنا.