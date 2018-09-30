"الصحة": تخصيص ألف و412 موقعا للكشف عن فيروس "سي"

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة المسح الطبي الشامل لفيروس "سي" ستكون في جميع الأحياء بالقرب من سكن المواطنين، وفي قوافل علاجية، وبالمستشفيات، والمراكز، بالإضافة لـ51 مكانا تابعة لوزارة الشباب والرياضة وقصور الثقافة.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مقر رئاسة مجلس الوزراء، لإطلاق المبادرة، أنهم دربوا قرابة 408 أطباء، و408 من أطقم التمريض، والذين تولوا تدريب أكثر من 5 آلاف فرد يعملون في المبادرة.

ولفتت إلى أن أماكن توقيع الكشف الطبي يبلغ عددها ألفا و412 موقعا على مستوى الجمهورية.

وتعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، مؤتمرا حول مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بحضور الوزير الدكتور هالة زايد، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. وأعلنت الوزارة عن انطلاق الحملة القومية للقضاء على فيروس "سي"، غدا الاثنين، على مستوى 9 محافظات، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.