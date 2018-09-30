"الصحة" تعلن الفئات المستفيدة من مبادرة "المسح الطبي"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن جميع المواطنين من سن 18 عاما ممن لم يسبق لهم العلاج من "فيروس سي" سيستفيدون من مبادرة الرئيس السيسي للمسح الشامل لـ"فيروس سي" والأمراض غير المعدية.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي يعقد حاليا في مقر مجلس الوزراء، أن المبادرة فرصة لاطمئنان المواطنين على أنفسهم، مضيفة: "مفيش دولة عملت مبادرة بالقوة دي، وده إيمان من الدولة بأهمية الاهتمام بصحة المواطن".

ولفتت زايد، إلى أن المسح سيستغرق قرابة 10 دقائق فقط، داعية المواطنين للتوجه للاهتمام على أنفسهم وأسرهم.

وتعقد وزارة الصحة، اليوم، مؤتمرا حول مبادرة الرئيس السيسي، للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بحضور الوزير الدكتور هالة زايد، وأعلنت الوزارة عن انطلاق الحملة القومية للقضاء، غدا، على مستوى 9 محافظات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تستهدف الكشف على نحو 45 مليون مواطن لـ52 مليون مواطن، وسيجرى الكشف الطبي والفحص على 17 مليون مواطن في المرحلة الأولى بداية من سن 18 عاما ودون حد أقصى وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته ومتابعته حتى الشفاء تماما.