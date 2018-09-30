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مرتضى موقوف.. رجل السيديهات تسقطه السيديهات

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ضبط موظف بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بسوهاج

ضبط موظف بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بسوهاج

القبض على صاحب مطبعة ينسخ الكتب الخارجية بقصد التربح دون تصريح

القبض على صاحب مطبعة ينسخ الكتب الخارجية بقصد التربح دون تصريح

"شعراوي": مبادرة الرئيس ضد "فيروس سي" لم تحدث في أي دولة بالعالم

"شعراوي": مبادرة الرئيس ضد "فيروس سي" لم تحدث في أي دولة بالعالم

بالفيديو| بريطاني ينجو من القتل بسبب "دراجته"

بالفيديو| بريطاني ينجو من القتل بسبب "دراجته"

بالفيديو| إصابة 5 أشخاص بحروق في مطعم تركي بسبب عرض تشويقي

بالفيديو| إصابة 5 أشخاص بحروق في مطعم تركي بسبب عرض تشويقي

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بالصور| اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو بأسوان

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"تابلت" هدية لـ"الطفل الباكي" لدعمه نفسيا

«سجين» يخاطب النائب العام ووزير الداخلية للإفراج عن «سائق برىء»

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