قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدول الإفريقية فوضت مصر لوضع خارطة الطريق لما بعد 2020، كما أن هناك مبادرة مصرية لربط التنوع البيولوجي بالتصحر وتغير المناخ وهذه المبادرة تضمن سير التنمية المستدامة في المسار الصحيح وقد لاقت تلك المبادرة قبول ألمانيا وفرنسا وجرى التصديق عليها من قبل الجانب الإفريقي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل لأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمر الحالي في إطار استعدادات وزارة البيئة لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بهدف عرض جهود وزارة البيئة في تطوير محميات جنوب سيناء بما يتناسب مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي وإلقاء الضوء على الموارد الطبيعية التي تزخر بها محميات جنوب سيناء والتحديات التي تواجه صون وحماية التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية.

وأشارت فؤاد، إلى حرص وزارة البيئة على مشاركة الشباب في مؤتمر التنوع البيولوجي المقرر عقده في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وقد بدأت وزارة البيئة مبادرة شارك فيها 27 جامعة من محافظات عدة يتم من خلالها مشاركة الشباب في العمل البيئي من خلال بحث المشكلات البيئية التي تعاني منها كل محافظة والمشاركة في حلها، كما تحرص وزارة البيئة على مشاركة الشباب في المؤتمر من أجل إدماجهم في العمل البيئي.