اعتمدت الجمعية العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء "شمال الصعيد" ميزانية الشركة عن العام المالي 2017 - 2018، وتم خلال الجمعية استعراض إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية.

وقال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من تنفيذ مشروعات بـ815 مليون جنيه منذ الفترة من يونيو 2017 حتى شهر يوليو الماضي ضمن الخطة الاستراتيجية الخاصة بالشركة لتنفيذ خطة طموحة بنسبة إنجاز 127%.

وأشار مدحت فودة إلى أن إنجازات الشركة تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة وإزالة الاختناقات وتأمين التغذية الكهربائية فضلا عن إحلال لوحات توزيع الجهد المتوسط القديمة والمتهالكة وإنشاء لوحات توزيع جهد متوسط جديدة لاستيعاب الزيادة في الأحمال والتخفيف عن اللوحات القائمة ورفع قدرات محولات التوزيع لمجابهة الزيادة في الأحمال واستيعاب تطور الأحمال بإنشاء دوائر ومغذيات جديدة وتركيب منظمات جهد لعلاج انخفاضات الجهود وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة وتنفيذ مشروع العدادات الذكية (SMART METERS).

وأوضح أن الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الذاتية للشركة تركيب وإحلال 19 كشك بالمحول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة و21 لوحة جهد متوسط، مشيرا إلى أنه في مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال وتجديد 650 عامود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة وإحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 60,6 كم و114 كم كابلات، وفي مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى.

ونوه فودة بقيام الشركة بإحلال وتجديد 182 عامود جهد منخفض وإحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 45 كم و4 كم كابلات، لافتا إلى أنه فى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال 45 لوحة جهد متوسط و256 عامود جهد متوسط بدلا من الأعمدة المتهالكة وإحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 125 كم و474 كم كابلات و8 موزعات.

وأشار فودة إلى أن عدد العمليات التى تم تنفيذها 230 عملية بإجمالى أطوال وصلت إلى حوالى 192 كم بتكلفة بلغت حوالى 185 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 97,3 % بمشروع تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين واستبدالها بكابلات أرضية بالتنسيق مع المحافظات.

وتوفر شركة مصر الوسطى الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها لحوالي 3 ملايين مشترك.