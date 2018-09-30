في حادث مأساوي، لقى مصري مقيم في الكويت وزوجته مصرعهما، وأصيب طفلاهما باختناق حاد، إثر تسرب للغاز في مسكنهما، وكانت الإدارة العامة الإطفاء الكويتية، قد تلقت بلاغًا بوقوع تسرب للغاز في أحد المنازل، فتوجه على الفور رجال الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة الأب ويدعى إيهاب عدلي شاكر بولس، وزوجته، فيما تم إنقاذ نجله ونجلته، ونقلهما إلى المستشفى لمحاولة اسعافهما.

من جهتها، قامت القنصلية المصرية في الكويت بمتابعة الحادث؛ وانتقل على الفور رجالها إلى المستشفى، لإنهاء سفر جثماني الأب والأم لدفنهما في مصر، كما تابعت حالة الطفلين المحتجزين بالمستشفى؛ للإطمئنان عليهما حتى تماثلهما للشفاء وخروجهما لتسفيرهما إلى مصر.