شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في ندوة "تخطيط وإدارة وتنمية المياه في مصر" بالجامعة العربية المفتوحة في مدينة الشروق، وألقى وزير الري كلمة بدأها بوصف رحلة النيل من المنابع وحتى الحدود المصرية، وكذلك مصادر المياه في مصر.

وقال وزير الري، إن نحو 98% من مساحة مصر صحراء، ونحو 97% من مصادر المياه تأتي من خارج الحدود، مؤكدا أهمية معرفة مشكلة المياه في مصر، والعمل على التوعية بمدى محدودية المياه، ودور الشباب في نشر الوعي المائي داخل المجتمع.

وعدد عبدالعاطي التحديات التي تواجه مصر في هذا الإطار، منها محدودية المياه، وتنافس القطاعات على المياه، والزيادة السكانية المضطردة، وتركيز أغلبية السكان في الوادى والدلتا، وكذلك التأثيرات السلبية التي تصاحب التغيرات المناخية، وكذلك السلوكيات التي تؤدى إلى زيادة التلوث في المجارى المائية، والتعدي على مجرى نهر النيل بالبناء والردم.

وأكد وزير الري، أن الوزارة تعمل في ظل استراتيجية "4 ت" التي تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة من خلال التوعية والتشريعات التي تحمي المجرى المائي من التعديات والتلوث، بالتعاون مع مؤسسات الدولة التي تعمل على حماية هذا المورد المهم من خلال الخطة القومية "2017 - 2037"، والتي تقدر بنحو 900 مليار جنيه بالتعاون بين 9 وزارات تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات، ومنها حماية وتطوير مجرى نهر النيل "ممشى أهل مصر"، والحماية من السيول وحصاد الأمطار.

جاء ذلك بحضور عبد الحي عبيد رئيس الجامعة العربية المفتوحة، ومفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري، وسط حضور كبير من أساتذة وطلاب الجامعة العربية.