وافق المجلس الأعلى للتدريب برئاسة الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، على مقترح توحيد الشهادات الممنوحة للمتدربين على مستوى مراكز التدريب بالجامعة، مع التوصية بأهمية إنشاء وحدة للقياس والتقويم بكليات الجامعة، وتشكيل لجان لمراجعة معايير وضع الامتحانات عن طريق مركز القياس والتقويم بالجامعة، وعقد دورات تدريبية لنظم التقويم الحديث وبنوك الأسئلة المقترحة، إلى جانب عقد دورات تدريبية للسكرتارية الإلكترونية وإدارة المراسلات، ودورات تدريبية في ريادة الأعمال والتنمية البشرية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع أعضاء المجلس الأعلى للتدريب بجامعة المنيا، بحضور الدكتورة صفية سلام، مدير وحدة إدارة المشروعات، والدكتور أحمد شوقي، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتورة عازة سلام، منسق مشروع "الطرق المؤدية للتعليم العالي"، والدكتور نصر كامل، مدير مركز تسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار، والدكتورعوّاد فرغل، مدير مركز التعليم المفتوح، والدكتور عصام فرحات، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتورعبد السلام أنور، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والدكتور مصطفى خليل، مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة أسماء عبد الحميد، مدير مركز القياس والتقويم، والدكتور أبو هشيمة مصطفى، مدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة لميس الجافي مدير مركز التطوير المهني.

طالب القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، المجلس بتقديم دراسة وافية لبرتوكولات التعاون المقترحة مع المؤسسات المختلفة، وعرض تقرير مفصل عن مركز جامعة المنيا للتطوير المهني.