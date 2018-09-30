استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس رمضان خيري رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة لبحث إحتياجات و مشاكل المدينة و العمل على توفير الحلول اللازمة لها فوراً وتلبية مطالب المواطنين من أبناء المدينة .

أكد المحافظ أهمية مدينة الصالحية الجديدة والتي تُعد من أهم القلاع الصناعية والزراعية والتجارية وتساهم في إحداث التنمية والبناء و خلق فرص عمل حقيقية للشباب وتساهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الدخل .

ومن جانبه أكد المهندس رمضان خيري رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة على أهمية التواصل مع المحافظة و الجهاز التنفيذي لبحث وحل مشاكل المواطنين من أبناء المدينة فكلنا يعمل من أجل خدمة المواطن و تلبية إحتياجاته .​