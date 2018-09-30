أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، زيارة للطلبة المشاركين في فعاليات الملتقى العربي الأول لطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، وذلك بورش العمل الفنية للرسم والموسيقي بمدينة الشباب والرياضة بمدينة شرم الشيخ .

وأشاد المحافظ والحضور باللوحات الفنية التي رسمها الطلاب المشاركين وقاموا بمشاركة الطلبة في النشاط الرياضي، حيث وقع كل من وزير التربية والتعليم ووزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء على كرة القدم كتقليد رياضي تخليدًا لتلك المناسبة، ثم قاموا بالتقاط الصور التذكارية مع المشاركين.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الملتقي غدا بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزراء "التخطيط، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربي"، ووزير التعليم البحريني.

ويشارك في الملتقى 5 دول عربية وهي: "السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت، الأردن"، وتستمر فعاليات المؤتمر من 1 وحتى 4 أكتوبر، وسوف تنظم وزارة التربية والتعليم بعد افتتاح الرئيس فعاليات الملتقى عدد من المسابقات والعروض الفنية لطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لمعرض لأعمال ذوي الاحتياجات الخاصة، والبرنامج الترفيهي الذي أعدته محافظة جنوب سيناء منه عرض الدولفين.