أصيب طالب ببتر بالقدم اليسرى، اليوم، إثر انزلاق قدماه بين الرصيف والقطار خلال نزوله بمحطة قطار قرية كفر الحطبة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول "يوسف. س. ر"، 16 سنة، طالب، مقيم قرية كفر الحطبة ، مصابًا ببتر أسفل الركبة اليسرى "ادعاء حادث قطار "، وتحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، ولا يمكن استجوابه .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم محمد الأرضي، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال استقلال المصاب القطار المقبل من مدينة المنصورة باتجاه مدينة شربين وبمحطة سكة حديد قرية كفر الحطبة، انزلقت قدماه وسقط بين الرصيف والقطار، ما أدى إلى حدوث إصابته.

بسؤال والده أيد ما جاء بمضمون الفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر عن ذلك المحضر رقم 7087/2018 إداري مركز شربين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستجواب المصاب فور امتثاله للشفاء.