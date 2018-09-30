كشفت وزارة الدفاع، عبر موقعها الرسمي، عن "اللوجو" الخاص باحتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ45 لانتصارات حرب أكتوبر 1973.

وتحتفل مصر في غضون أيام، بالذكرى الخامسة والأربعين، لتحقيق القوات المسلحة المصرية، انتصارًا خالدًا على الجيش الإسرائيلي في سيناء.