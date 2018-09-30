وضع الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، إكليلًا من الزهر على النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر، بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، وقراءة الفاتحة على روح جنود وشهداء مصر الأطهار.

رافق المحافظ؛ اللواء علي عشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر جيلًا بعد جيل، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداءً لعزته ومجده.

وقدم المحافظ، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والسكندري بصفة خاصة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.