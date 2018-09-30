أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تفقد الدكتورة هالة زايد عصر غد تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير المعدية في وحدة صحية الرويسات بمحافظة جنوب سيناء، باعتبارها إحدى الوحدات الحدودية التي تنفذ بها المبادرة، بأول أيام تطبيق المبادرة في 9 محافظات، يقطنها 17 مليون مواطن.

وتضم المحافظات الـ9 كلاً من بورسعيد، والإسكندرية، وجنوب سيناء، ومطروح، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط.

وعقدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، مؤتمرا حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بحضور الوزير الدكتور هالة زايد، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. وأعلنت الوزارة انطلاق الحملة، غدا الاثنين، على مستوى 9 محافظات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تستهدف الكشف على نحو 45 مليون لـ52 مليون مواطن، وسيجرى الكشف الطبي والفحص على 17 مليون مواطن في المرحلة الأولى بداية من سن 18 عاما ودون حد أقصى وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته ومتابعته حتى الشفاء تماما.