قال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى تجهيز 11 وحدة صحية ومستشفى لبدء عملية المسح الشامل بجنوب سيناء، للكشف عن المصابين بأمراض فيروس "سي" والسكر، بالإضافة إلى السمنة المفرطة، مؤكدًا أن الكشف سيكون من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في كل مدن المحافظة.

وأوضح أبو هاشم أن المراكز الصحية التي تجرى فيها عملية المسح في رأس سدر هو المركز الحضري بمدينة رأس سدر والوحدة الصحية في أبو صويرة وأبوزنيمة في المركز الحضري، وأبو رديس بالوحدة الصحية بالعريشية، والطور بالمركز الصحي بحي مبارك والوحدة الصحية بقريتي الوادي والجبيل ومركز الأمومة والطفولة، وفي شرم الشيخ في المركز الحضري بالرويسات، ومدينة دهب بالوحدة الصحية بالعسلة والمركز الحضري بنويبع، وفي سانت كاترين فالكشف داخل المستشفى.

أكد أبو هاشم أنه سيشارك في الحملة نحو 150 فردًا ما بين أطباء وتمريض وأخصائي معمل، موضحا أن المستهدف الكشف نحو 84 ألف مواطن بجنوب سيناء وهم المسجلين في الجداول الانتخابية.