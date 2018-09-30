قال أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن مجلس النقابة اتخذ خطوات جادة لإعادة وضبط النقابة وتأهيلها وتنقية الجداول حتى تعود المحاماة إلى سابق عهدها.

وأضاف الضوة، خلال استضافته ببرنامج "اليوم" على شاشة قناة "دي إم سي"، أن النقابة بدأت في 2016 بتنقية الجداول، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يستفيد المحامي من الخدمات النقابية إلا بعد أن يقدم ما يفيد أنه يعمل بالمحاماة، موضحا أن 150 ألف فقط من يمارسون مهنة المحاماة.

وتابع الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، أنه في 2017 أقرت النقابة وجوب تقدم المحامي بأدلة الاشتغال بالمهنة عن السنوات السابقة.

وأشار إلى أن النقابة استبعدت مجموعة كبيرة تمارس أعمال أخرى بجانب المحاماة، مثل أصحاب الشركات والمخابز، وفي 2018 طلبت شهادة تحركات من مصلحة الجوازات للمحامين خارج مصر، كون لتحركهم نظام وضوابط لمن يمارس المهنة، ومن لا يمارسها يستبعد من الجداول.