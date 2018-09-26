كشف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن نادي المحامين بالمحافظة ستخصص له قطعة أرض عقب انتخابات المحليات وتشكيل المجالس المحلية، نظرا لأن تخصيص الأراضي من مهامها وفقا للقانون.

وشدد "عبد الله"، خلال جلسة منعقدة بمسرح ممشى النصر بمدينة الغردقة، الثلاثاء، "نعلم جميعا الدور الوطني الذي تقوم به النقابة ورئاستها لمساندة الدولة ولو تحدثنا في ذلك سنتسمر لأيام"، مضيفا، "ذلك الدور يهدف لتثبيت أركان الدولة والوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب الأسود الذي يريد النيل من أبناء مصر الشرفاء".

وأردف: "كل عام وأنتم بخير ونحن نستعد لاحتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر التي استعادت للعرب كرامتهم وعزتهم".