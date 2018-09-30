تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الإثنين: "لاجئون في مدارس أم الدنيا.. المحروسة جامعة العرب.. الإقامة واللهجة والدروس أكبر مشاكلهم.. "مريام": لم أواجه أي أزمات لكن مصاريفي غالية مقارنة بما يدفعه زملائي المصريون".

كما تقرأ غدًا في عدد "الوطن": انطلاق مبادرة السيسي لحماية صحة المصريين.. مسح طبي لفيروس سي والضغط والسكر والسمنة.. كارت لكل مواطن بـ9 محافظات تحت تأمين الجيش.. والبنك الدولي: دول كثيرة تطالبنا بنقل تجربة مصر".

ورياضيًا تقرأ في عدد الغد: ضربة موجعة لـ"بين سبورت".. مؤتمر كاف في شرم الشيخ يمنح المنتخبات حق تسويق بث مبارياتها.. الزمالك يصعد أزمة مرتضى للمحكمة الرياضية الدولية.. ومنصور يهاجم كاف في مكالمة مع وزير الرياضة".