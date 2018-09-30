ضرب "تسونامي" جديد حزام المحيط الهادئ بسرعة 500 ميل في الساعة، ما تسبب في دمار واسع النطاق، إثر زلزال بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخصا في مدينة بالو الإندونيسية.

وتفيد التقارير، بأن الكارثة الطبيعية أسفرت عن مقتل 420 شخصا، وفقا لموقع "كومباس" الإخباري، فيما أعرب نائب الرئيس الإندونيسي، يوسف كالا، عن قلقه من أن العدد قد يصل إلى الآلاف.

وذكرت وسائل الإعلام الإندونيسية، نقلا عن وكالة الكوارث الوطنية، أن 540 شخصا آخرين أصيبوا في مدينة بالو وحدها بجزيرة سولاويسي.

وتتأهب السلطات لما هو أسوأ، لأن عدد القتلى إلى الآن من "بالو" وحدها، بينما تأتي تقارير ببطء من دونجالا، وهي منطقة يقطنها 300 ألف نسمة إلى الشمال من بالو وهي أقرب إلى مركز الزلزال.

وأظهرت لقطات صورها هواة وعرضتها محطات تليفزيونية محلية، المياه وهي تسحق المنازل بطول الشريط الساحلي لـ"بالو" وتبعثر حاويات الشحن وتغمر مسجدا في المدينة.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في جاكرتا، سوتوبو بورو نوجروهو، إن الدمار "شامل" بعد انهيار آلاف المنازل والمستشفيات والمراكز التجارية والفنادق.

وجرفت المياه أحد الجسور، بينما انقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى "بالو" بسبب انهيار أرضي.

وقال نوغروهو: "لم تكن أمواجا فقط إذ أنها جرفت السيارات والأشجار والمنازل واجتاحت كل شيء على الأرض"، مضيفا أن أمواج المد وصلت سرعتها إلى 800 كيلومتر في الساعة قبل أن تصل إلى الشاطئ.

وذكرت محطة "مترو" التلفزيونية، أن مئات الأشخاص تجمعوا خارج مركز تسوق منهار، الأحد، بحثا عن أقارب يخشون أنهم تحت الأنقاض.

وأضاف نوجروهو، إن عدد القتلى والمصابين وحجم الأضرار ربما يكون أكثر على امتداد الساحل لمسافة 300 كيلومتر شمالي وجنوبي "بالو"، بما في ذلك منطقة دونجالا.

وشهدت إندونيسيا سلسلة من الزلازل المدمرة خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2004، أسفر تسونامي أعقب زلزالا تحت البحر بقوة 9.3 درجات قبالة سومطرة غرب إندونيسيا عن 220 ألف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 ألفا في إندونيسيا.

وفي عام 2010، قتل نحو 430 شخصا عندما تسبب زلزال بقوة 7.8 درجات بمد بحري ضرب منطقة مينتاوي المعزولة قبالة ساحل جزيرة سومطرة.