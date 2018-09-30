بالصور| ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة "الكوثر" في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج من إلقاء القبض على 3 أشخاص أثناء نزولهم من المنطقة الجبلية بحي الكوثر، وبمناقشتهم من قبل ضباط مباحث اعترفوا بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية، وجرى استدعاء شرطة السياحة والآثار، وفحص موقع الحفر، وتبين أن الحفر لمكان أثري يرجع للعصر الفرعوني واليوناني الروماني.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد صفر، رئيس مباحث حي الكوثر يفيد أنه أثناء تفقده المنطقة الثرية بحي الكوثر الواقعة في المنطقة الجبلية شاهد 3 أشخاص أثناء نزولهم من المنطقة وبمناقشتهم تبين أنهم كل من "ناصر. ش. ا"، 49 عاما، صاحب شركة استثمار عقاري، و"محمود. ح. ع .ع"، عامل، 53 عامًا، ويقيم في أخميم، و"محمد. ع. ع"، 50 عامًا، ويقيم المطرية القاهرة .

وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بالمنطقة اعترفوا بأنهم يقومون بالتنقيب عن الأثار في المنطقة، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود صور لحفر في منطقة أثرية والتقاطهم صور بداخله، وأقر الثاني والثالث بقيام الأول بالاتفاق معهم على الحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بالكوثر.

جرى التنسيق مع شرطة السياحة والآثار، وحضرت قوة للمنطقة، وجرى اقتياد الثالثة لمكان الحفر وتبين من الفحص أن الحفر بعرض 3 أمتار وعمق 3 أمتار، وعثر على 3 مقابر ملونة يرجع تاريخها للعصر الفرعوني والعصر اليوناني والروماني، وبها كمية من العظام لمومياوات فرعونية، وتبين من التحقيقات أن المتهمين لم يعثروا على آية تماثيل أو كنوز فرعونية وانهم يقومون بالحفر في المنطقة منذ عدة أيام.

جرى التحفظ على المكان وجارِ تحرير مضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتصرف.