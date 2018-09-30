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مرتضى موقوف.. رجل السيديهات تسقطه السيديهات

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بالفيديو| فى أول أيام الدراسة بـ«الضبعة النووية».. «حلم مصر بيتحقق».. وتوقعات باستعانة أوروبا بخريجى المدرسة

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة حول مدرسة الضبعة النووية

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة حول مدرسة الضبعة النووية

غلق ثلاجتين حفظ أسماك ومطعم خلال حملة في الغردقة

غلق ثلاجتين حفظ أسماك ومطعم خلال حملة في الغردقة

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"الـ100 مليون صحة".. مصر تعلن الحرب على الأمراض غير السارية

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استئصال ورم من بطن رضيعة يحتوي على "مخ وعظام وأسنان" في الإسكندرية

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"الطفل الباكي" يتلقى عروضا للمشاركة بدراما رمضان.. وأسرته: "مقررناش"

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