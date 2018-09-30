قال الدكتورة ريهام غلاب، مدير الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" الأمراض غير السارية، والتي أطلقتها وزارة الصحة اليوم، إن المرحلة الأولى لعملية المسح الطبي ستبدأ غدًا بـ9 محافظات، على أن تكون المرحلة الثانية في ديسمبر، وتنطلق الثالثة مارس 2019 وتنتهي أبريل من العام.

وأضافت غلاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة "تن"، أن الحملة لها موقع إلكتروني يوضح من خلاله للمواطن المكان الذي يستطيع الكشف فيه عن نفسه، لافتة إلى أن كل بيت مصري به شخص مصاب بالضغط والسكر أو السمنة أو "فيروس سي".

وعن المتخوفين من إجراء الكشف الطبي، قالت غلاب: "دي شكة واحدة، هناخد عينة من الدم لتحليل فيرو سي والسكر، وبعدها نقيس الضغط، ومدى السمنة وإذا وجدنا مرض غير فيروس سي، يحجز المواطن للمتابعة مع المركز الطبي، ويجري تحليلا أخر للتأكيد، على أن يصرف العلاج له مجانًا من نفس المركز".

وعقدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، مؤتمرا حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بحضور الوزير الدكتور هالة زايد، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. وأعلنت الوزارة انطلاق الحملة، غدا الاثنين، على مستوى 9 محافظات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تستهدف الكشف على نحو 45 مليون لـ52 مليون مواطن، وسيجرى الكشف الطبي والفحص على 17 مليون مواطن في المرحلة الأولى بداية من سن 18 عاما ودون حد أقصى وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته ومتابعته حتى الشفاء تماما.