أبرز الإعلامي عمرو أديب، تقرير "الوطن" عن بدء الدارسة في مدرسة الضبعة النووية، والذي جاء بعنوان "من الحلم إلى أرض الواقع.. بدء الدراسة بمدرسة الضبعة النووية".

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، إن القيادة المصرية نفذت وعدها الخاص بإنشاء المدرسة التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، لتخريج كوادر متخصصة في الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا للاعتماد عليهم بالمشروع القومي للطاقة النووية.

وانطلقت الدراسة، اليوم، بأول مدرسة نووية في تاريخ مصر والوطن العربي بمدينة الضبعة في مطروح، وهو ما وصفه سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بأنه حدث علمي مهم في يوم فريد، وليس يوماً عادياً، موضحاً أن المدرسة بدأت التشغيل التجريبي لها تمهيداً لافتتاحها بشكل رسمي في حضور 150 طالباً داخل المبنى الجديد للمدرسة، الذي يضم 9 مبان على مساحة 8 أفدنة بتكلفة مالية 80 مليون جنيه.