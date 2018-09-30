أعلنت أجهزة الإنقاذ البحري في إسبانيا، في تصريح لوكالة فرانس برس، الأحد، أنها أنقذت 675 مهاجرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع بين المغرب وإسبانيا، البوابة الأولى للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

بعد إنقاذ 405 مهاجرين السبت، تم إنقاذ 270 آخرين الأحد كانوا على متن 7 زوارق، بحسب تصريحات مسؤول رفض ذكر اسمه.

وأضاف المسؤول أن 7 أطفال كانوا بين هؤلاء، نصفهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والنصف الآخر من المغرب، فيما لم تُبَلّغ أجهزة الإنقاذ عن وجود مفقودين.

أصبحت إسبانيا أول بوابة للهجرة غير القانونية هذا العام، بعد أن أغلقت إيطاليا حدودها إلى حد كبير إثر ضغوط وزير الداخلية من اليمين المتطرف ماتيو سالفيني.

ووصل أكثر من 40 ألف مهاجر إلى أسبانيا منذ بداية العام الجاري، بينهم نحو 35 ألفًا بحرًا ونحو 5 آلاف برًا عبر الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية في المغرب، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتشكل هذه الأعداد 40% من مجمل الوافدين إلى أوروبا البالغ عددهم نحو 100 ألف.

وفُقد أكثر من 1700 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية العام، بينهم 362 قبالة سواحل إسبانيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.