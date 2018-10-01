وقع حدوث هبوط أرضي بمبنى قصر طوسون التابع للأبينة التعليمية بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، مساء الأحد.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية برئاسة بهية عبدالفتاح رئيس الحي، بلاغ من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بحدوث هبوط أرضي، الأحد، بشارع الشهيدة أم صابر، خلف مخازن التربية والتعليم، بالغيط الصعيدي، بمنطقة محرم بك.

وبالمعاينة تبين وجود حفر أرضي ممتد بحوالى 3 أمتار خلف مبنى قصر طوسون التابع للأبنية التعليمية، والمستخدم مخزن للكتب، وتم الاتصال بهيئة الآثار، وإبلاغ الشرطة ووحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية ومسؤولي الأبنية التعليمية بإدارة وسط.

وتوجه وزارة الآثار لجنة غدًا لإجراء معاينة في العاشرة صباحا، كما تم تحويل الموضوع لمهندس المنطقة وجاري العمل عليه والوقوف على أسباب الهبوط الأرضي.