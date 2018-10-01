دبلوماسي يشيد بحديث وزيرة خارجية النمسا بالعربية أمام الأمم المتحدة

أشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بإلقاء كارين كنايسل، وزيرة خارجية النمسا كلمتها أمام الأمم المتحدة باللغة العربية، معتبرًا تلك الواقعة بـ"المجاملة" ويجب شكرها عليها، وتدل على مكانة الدول العربية بين دول العالم.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن تلك الواقعة نادرًا ما تحدث، مشبهًا إياها بواقعة الدكتور بطرس غالي عندما خطب بالعربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية عندما عُين أمين عام للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن النمسا دائما تميل للغة العربية، كما إن اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية بالأمم المتحدة.