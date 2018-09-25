يستضيف الإعلامي أسامة كمال، ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب وطارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، وذلك خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "مساء dmc"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويفتح "كمال" مع ضيوفه، ملف علاقات مصر الدولية، ويسأل المتخصصين هل نجحنا في طرح القضايا المصرية على مائدة النقاش الدولية؟، وكيف يقرأ المواطن المصري الأحداث الكبرى وكيف يرصد نجاح مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة

وفي الفقرة الثانية، يناقش أسامة كمال، أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلي، إبراهيم الكفراوي وطارق قنديل والمستشار علاء قنديل، لائحة النادي الجديدة وكيف تحاول الإدارة إحداث نقلة نوعية في طبيعة عمل مجالس إدارات الأندية الرياضية فى مصر.