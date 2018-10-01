رفض النائب أحمد السجيني، أمين ائتلاف دعم مصر، الحديث عن واقعة استقالته من حزب الوفد، مؤكدًا أن حزب الوفد له تاريخ كبير وكيان مملوك للشعب المصري بأجمعه حيث يُعد بيت الأمة، موضحًا في الوقت نفسه أن استقالته من الحزب نهائية ولا يريد الحديث عنها لدى وسائل الإعلام.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه سيستكمل ما بدأه مع زملاءه بلجنة الإدارة المحلية كرئيسًا لها، معتبرًا أن لجنة الإدارة المحلية هي البيت الحاضن المعني بقضايا المواطنين ومشاكلهم اليومية الحياتية.

وتابع السجيني: "إحنا بذلنا مجهود كبير في اللجنة، إن شاء الله مكملين"، موجهًا الشكر لنواب البرلمان على دعمهم له خلال الفترة الماضية حتى أصبح رئيسًا للجنة الإدارة المحلية.