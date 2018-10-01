قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الدولة تضع في أولوياتها أن يستغني المواطنين عن أسطوانات البوتاجاز بعد توصيل الغاز الطبيعي لهم، ضمن خطة تستهدف 100 ألف وحدة سكنية شهريًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" ان الدولة تراعي بعض المعايير الخاصة بالسلامة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأوضح الملا، أن هناك معايير خاصة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تتعلق بأبعاد الشوارع ومساحتها، مؤكدًا أن الدولة لديها خطة أفقية لتوصيل الغاز الطبيعي بالمحافظات.

وأشار إلى توصيل الغاز الطبيعي لـ 9 ملايين وحدة سكنية، لافتا إلى توصيل الغاز لـ100 ألف وحدة سكنية شهريًا، وأن الدولة تحصل على 30 جنيهًا شهريًا كقسط شهري لمدة 6 سنين مقابل توصيل الغاز للوحدة.

وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي واستلمت آخر شحنة غاز طبيعي منذ أيام، مودعة عصر استيراد الغاز الطبيعي بعد اكتشاف عدد من آبار الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.