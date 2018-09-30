تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل في الوحدات الإنتاجية بمصانع شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية والتي تشمل مصانع أبو قير (3،2،1) ، حيث أكد الملا على ضرورة التطوير والتحسين المستمر لأداء الشركة المتميز ، وإجراء أعمال المراجعات للإدارة المتكاملة لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية موضحاً أن ارتفاع القيمة السوقية لسهم شركة أبو قير للأسمدة في البورصة المصرية يعكس مدى تميز أدائها وما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة مما يدعم حركة تدفق رؤوس الأموال وتوفير جانب من تمويل المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركة ، مؤكداً على أهمية دعم المساهمين للشركة والذى كان له بالغ الأثر فى إعطاء الشركة الثقة لتحسين الجودة وإضافة أنشطة جديدة ، وأشاد وزير البترول بدور الشركة ومساهمتها الإيجابية في توفير الأسمدة بسعر مدعم لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والتى تمثل عنصراً مهماً فى دعم الفلاح المصرى وخطط الدولة للتنمية الزراعية المنشودة. وعلى هامش الزيارة شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية لمتابعة أداء وانشطة الشركة ومشروعاتها الجديدة .وخلال الجمعية أوضح الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس الشركة أنه تم تحقيق نتائج أعمال متميزة رغم إجراء عمرتين كاملتين لمصنعى أبوقير(1 ، 3) ، واستطاعت الشركة تخطى الخطة الإنتاجية والتسويقية لإنتاج الشركة من الأسمدة ، حيث بلغ إنتاج الشركة من مادة الأمونيا 3950 طن يومياً ومن مادة اليوريا 3675 طن يومياً بخلاف إنتاج كميات من نترات النشادر وحمض النيتريك والسماد السائل ، وبلغ إجمالي الإيرادات حوالى 3ر8 مليار جنيه ، وقامت الشركة خلال العام بضخ نحو 22ر17 مليون شكارة أسمدة بأنواعها المختلفة بسعر التكلفة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بدعم بلغ 3ر1 مليون جنيه ، كما نجحت الشركة في تصدير كميات من الأسمدة بقيمة 259 مليون دولار .

وأشار أبو المعاطى أن عمليات الإحلال والتجديد والمشروعات المستقبلية تتم وفق برامج زمنية محددة ، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من مشروع وحدة إزالة الأملاح لمصنع أبوقير (1) ، كما تم الانتهاء من تشغيل مصنع البلاستيك بكامل طاقته الإنتاجية البالغة 40 مليون شيكارة سنوياً، مشيراً إلى أنه جارى تشغيل مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعى والمخطط الانتهاء منه الشهر القادم ، وكذلك جارى الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتوقيع عقد مع شركة "اودا" الألمانية لتنفيذ مشروع الحامض والنترات بطاقة 200 ألف طن سنوياً ، وجارى عمل الدراسات اللازمة لمشروع إنتاج الميثانول والكالسيوم أمونيوم نيتريت بتكلفة استثمارية 2 مليار دولار ، ومشروع إعادة تأهيل مصنع السماد المخلوط ، والبدء في الدراسات الفنية لمشروع تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب يومياً ، مشيراً إلى أن الشركة تساهم في كل من شركة اسكندرية للأسمدة بنسبة 15% وشركة حلوان للأسمدة بنسبة 17% وشركة فوسفات مصر بنسبة 10% .وأوضح أن القيمة السوقية للشركة بالبورصة ارتفعت من 5ر8 مليار جنيه في مارس 2017 إلى 40 مليار جنيه حالياً ، مشيراً إلى موافقة الجمعية على توزيع كوبون نقدى لحامل السهم قدره 1ر1 جنيه .وتجدر الإشارة إلى أن المساهمين في شركة أبوقير للأسمدة كل من هيئة البترول وهيئة التنمية الصناعية وشركة كيما وشركة الأهلى كابيتال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبنك الاستثمار القومى وبنك ناصر الاجتماعى ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وصناديق الاستثمار والأفراد واتحاد العاملين المساهمين.