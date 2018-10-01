قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن القطاع الخاص وقع عقودا مع أصحاب اكتشافات الغاز في إسرائيل، لاستيراد جزء منه وتوريد جزء آخر للسوق المحلية والتصدير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن مصر وقعت اتفاق مع قبرص لتوصيل أنابيب الغاز الطبيعي بين البلدين.

وتابع الملا، أنه من المقرر توصيل أنابيب الغاز من آبار الغاز القبرصية وصولًا لمحطات الإسالة أو للسوق المحلي.

وأوضح الملا أن مصر لديها اتفاقية مع الأردن بربط الغاز الطبيعي بينهما والعكس.