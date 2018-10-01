وزير البترول: 3% انخفاض في استهلاك البنزين بعد رفع الأسعار

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن تعديل أسعار المحروقات كان ضمن خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن قيمة الدعم وصلت إلى 25% مقابل 75% يدفعه المواطن"، موضحا "مازال هناك 25% من أسعار المنتجات البترولية يتم دعمها".

وأشار الملا، إلى أنه حدث انخفاض في استهلاك البنزين وصل لـ3% والسولار 3% والبوتاجاز 2%، معتبرًا أن ذلك يعتبر من نتائج رفع الأسعار وترشيد الاستهلاك.

وأوضح الملا، أن سعر خام برنت، وكمية الاستهلاك، وسعر الدولار، هو ما يحدد قيمة فاتورة الدعم في آخر العام.