قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت دائما "كارت" في أيدي الدول الغربية تتحكم في عناصرها كيفما تشاء، مستشهدًا بالتغريدة التي كتبها القيادي الإخواني، خيرت الشاطر، عبر حسابه على "تويتر" أثناء أحداث العنف التي حدثت أمام السفارة الأمريكية في القاهرة وأيضًا في ليبيا، والتي كتبها باللغة الإنجليزية معلنا خلالها تضامنه مع موظفي السفارة رغم أنه لم يفعل ذلك أثناء أحداث العباسية في مصر.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، على قناة "القاهرة والناس": "جماعة الإخوان كارت للغرب بيلعب بيه وقت ما هو عاوز"، لافتا إلى أن هناك أصواتا في أوروبا ناشدت الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية حتى لا يتعرضون لأحداث عنف في بلادهم.

وأوضح رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن العلاقات المصرية الأمريكية حاليا في عهد الرئيسين السيسي وترامب تسير على ما يرام في ظل احترام متبادل بين قيادة البلدين.